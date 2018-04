Vier weitere Wohnungsbau-Vorhaben von Project

Die Spudy-Gruppe geht einen weiteren Schritt, um sich proaktiv für neue Anforderungen zu rüsten und dafür Kompetenzen strategisch an Standorten zu bündeln. Zum April werden die Bereiche Vermögenscontrolling und Reporting in Frankfurt am Main bei der ICR GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zusammengeführt. Die Family Office-Teams vor Ort in Hamburg, Frankfurt und künftig auch in München konzentrieren sich von nun an auf die strategische Beratung der Mandanten im In- und Ausland.