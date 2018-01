Zweitmarkt im Jahr 2017 mit Top-Umsatz

Die M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA hat ihre Tochtergesellschaften Warburg Invest Luxembourg S.A. und M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. an die Apex Group Ltd. veräußert. Beide Seiten werden künftig eine strategische Partnerschaft für die in Luxemburg beheimateten Leistungen im Asset Management bilden.