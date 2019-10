Deutsche Finance kauft Coca-Cola-Gebäude in New York

Die Deutsche Finance Group erhält institutionelles Mandat über 937 Millionen US-Dollar und hat als Investmentmanager in New York das bekannte Coca-Cola Gebäude erworben und in das institutionelle Mandat der Bayerischen Versorgungskammer (BVK) überführt.

Das Gebäude mit der Adresse 711 Fifth Avenue befindet sich inmitten des renommierten Plaza District und gilt als eine der Prime-Immobilien in New York City.

„Das Gebäude hat durch langfristige Mietverträge eine attraktive cash on cash Verzinsung, daneben wurden bereits erste Ansätze für value-add Potential bei den Retailflächen und den oberen Büroflächen entwickelt“, so Rainer Komenda, Abteilungsleiter Immobilien Investment Management der BVK in München.

„In den letzten zwölf Monaten haben wir sechs Transaktionen erfolgreich in den USA durchgeführt, über den gemeinsamen Erwerb des Coca-Cola Gebäudes sind wir sehr stolz und bedanken uns bei der BVK für das uns entgegengebrachte Vertrauen.“, so Dr. Sven Neubauer Co-Founder und Chief Investment Officer der Deutsche Finance Group.

Foto: Deutsche Finance