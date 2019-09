GPEP und Universal-Investment erwerben Portfolio mit 12 Retail Objekten für bayerische Versorgungskammer

Der Asset und Property Manager GPEP GmbH (GPEP) hat im dritten Quartal dieses Jahres als Berater für einen von der Universal-Investment administrierten Investmentfonds der Bayerische Versorgungskammer (BVK) ein Off-Market Portfolio mit 12 Fachmarktzentren und Lebensmittelmärkten in etablierten Lagen erworben.

Verkäufer der Objekte ist ein niederländischer Immobilienfonds. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die anwaltliche Beratung erfolgte käuferseitig von GSK STOCKMANN, Frankfurt.

Was gekauft wurde

Die Vermietungsquote der 48 Mieteinheiten mit einer Mietfläche von rund 26.700 Quadratmetern liegt bei rund 95 Prozent. Zu den Ankermietern zählen überwiegend Unternehmen der großen deutschen Lebensmittelhandelskonzerne EDEKA und REWE Gruppe, gefolgt von ALDI und LIDL. Die durchschnittliche Restmietlaufzeit (WALT) beträgt rund 7,5 Jahre.

Die Objekte befinden sich in in Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. 90 Prozent der Mieteinnahmen erwirtschaften die in den alten Bundesländern gelegenen Märkte und Fachmarktzentren mit Schwerpunkt Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

“Ankauf ergänzt den bisherigen Bestand perfekt”

„Dieser Ankauf ergänzt den bisherigen Bestand perfekt und trägt zu einer weiteren Diversifikation sowohl im Bezug auf den Mietermix als auch hinsichtlich der geografischen Verteilung der Objekte bei“, erläutert Dagmar Schuster, Leiterin Tranksaktion und Beteiligungsmanagement bei GPEP.

Marcel Fuhr, Geschäftsführer der GPEP und u.a. verantwortlich für Akquisition sowie Asset und Property Management fügt hinzu: „Die Akquisition dieses Portfolios belegt, dass es auch im aktuellen Markt noch attraktive Investments in Fachmärkte und Fachmarktzentren gibt. Für unsere Investoren beobachten wir den Markt kontinuierlich und suchen weiterhin passende Objekte und Portfolios“.

Im Frühjahr 2017 hatte die GPEP gemeinsam mit Universal-Investment für die BVK einen Fonds für Supermärkte und Fachmarktzetren aufgelegt und mit der ersten Akquisition eines Off-Market- Portfolios bereits 46 Objekte mit einer Mietfläche von rund 115.000 Quadratmetern erworben. Seither erfolgten weitere Zukäufe.

Foto: Shutterstock