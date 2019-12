US Treuhand kündigt Konzentration auf Publikumsfonds an

Der Asset Manager US Treuhand will künftig auf das Geschäft mit geschlossenen Publikums-AIF (alternative Investmentfonds) fokussieren. Die Schwestergesellschaft Estein USA in Orlando, Florida, wird Ansprechpartner für deutsche institutionelle Investoren. Ein deutscher Verantwortlicher geht.

In den vergangenen Jahren hatte auch die US Treuhand mit institutionellen Investoren zusammengearbeitet. „Deutsche institutionelle Investoren suchen bei ihrem Zugang zu US-Immobilien den direkten Kontakt zu uns, dies werden wir dieser Investorengruppe nunmehr bieten“, so Lothar Estein, Gründer und Geschäftsführer von Estein USA.

Da Estein auch Gründer und Mehrheitsgesellschafter der US Treuhand ist, ändert sich durch die Umstrukturierung nicht wirklich viel. Allerdings verlässt im Zuge der Fokussierung der US Treuhand auf geschlossene Publikums-AIF Thomas Gütle das Unternehmen “im besten gegenseitigen Einvernehmen”, wie es in einer Unternehmensmitteilung heißt. Er verantwortete den Geschäftsbereich für institutionelle Investoren bei der US Treuhand.

Weitere Publikums-AIF in Planung

Estein USA hat seit den frühen 90er Jahren US-Immobilienankäufe im Wert von mehr als sechs Milliarden USD vorgenommen. Die Investitionen verteilen sich auf die gesamte USA und auf alle Nutzungsarten, insbesondere Büro-, Einzelhandels-, Hotel- und Wohnimmobilien.

Die US Treuhand hat erst kürzlich die Platzierung ihres US-Immobilienfonds „UST XXIV Las Vegas“ abgeschlossen. Weitere geschlossene Publikums-AIF sind in Planung und sollen im 2. Quartal 2020 gestartet werden. Die US-Treuhand wird sich zudem personell im Vertrieb und im Back Office deutlich verstärken. In den vergangenen 25 Jahren hat das Unternehmen nach eigenen Angaben ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 4,7 Milliarden US-Dollar realisiert.

