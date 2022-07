„Rezession in Europa scheint unvermeidlich“

Während es mit Blick auf die Inflation erste Anzeichen für eine Entspannung gibt, nehmen die Wachstumssorgen insbesondere in der alten Welt weiter zu, sagt Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management. Am Anleihemarkt können die gesunkenen Bewertungen Chancen bieten – zum Beispiel in den Schwellenländern.