R+V legt Wachtsumsprogramm auf

Die R+V-Versicherung legt ein umfassendes Wachstumsprogramm auf und will das Onlinegeschäft kräftig ausbauen. Bis zum 100-jährigen Firmenjubiläum im Jahr 2022 sollen die Beitragseinnahmen auf 20 Milliarden Euro steigen, kündigte der neue Vorstandschef Norbert Rollinger am Dienstag in Wiesbaden an.

Mehr als 100 Millionen Euro werde die Versicherung, die zu den Volks- und Raiffeisenbanken gehört, in den nächsten Jahren in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens investieren. Dazu gehöre auch eine stärkere Digitalisierung.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die R+V-Versicherung Rollinger zufolge die gebuchten Bruttobeiträge im Konzern um 1,6 Prozent auf 14,8 Milliarden Euro erhöht. Der Konzerngewinn vor Steuern ging um 9,1 Prozent auf 682 Millionen Euro nach oben. Die Zahl der Mitarbeiter stieg in Deutschland um 270 auf 15.121. (dpa-AFX)

Foto: R+V