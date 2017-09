Smart Insurtech übernimmt Software-Anbieter

Wie die zum Hypoport-Konzern gehörende Plattform Smart Insurtech mitteilt, hat sie am 27. September 2017 den Vertrag über die Übernahme sämtlicher Anteile an der IWM Software AG geschlossen. Durch die Übernahme will die Plattform demnach ihr eigenes Angebot erweitern.

Außerdem will Smart Insurtech durch die Übernahme den Anspruch unterstreichen, einer der Marktführer in diesem Bereich zu werden. “Durch den Erwerb der IWM Software AG gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt in diese Richtung”, sagt André Männicke, Geschäftsführer der Smart Insurtech.

“IWM hat tolle Softwareprodukte entwickelt, die wir zukünftig in unsere Versicherungsplattform integrieren können”, so Männicke. Dadurch wolle man für eine “optimale Vernetzung aller Marktteilnehmer” sorgen und Voraussetzungen schaffen, um Versicherungsprodukte deutlich kostengünstiger anbieten, verkaufen und verwalten zu können.

“Zu den Aufgaben des Vorstandes eines Unternehmens zählt nicht zuletzt, das Unternehmen zukunftssicher aufzustellen”, erklärt Bernd Jakobs, Vorstandssprecher der IWM Software. “Die Weiterentwicklung der Produkte der IWM ist eine strategische Aufgabe, die wesentlich von den zur Verfügung stehenden Ressourcen abhängt.”

“Potenziale heben und Synergien nutzen”

Mit den “finanzkräftigen Partnern” Smart Insurtech und Hypoport könne man die nächsten Entwicklungsschritte “zeitnah umsetzen”. “Das ist für unsere Wettbewerbsfähigkeit im sich konsolidierenden Versicherungsmarkt elementar”, sagt Jakobs. Gemeinsam mit den anderen Tochterunternehmen der Smart Insurtech könne man weitere Potenziale heben und Synergien nutzen.

“Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit unter dem starken Dach von Smart Insurtech und Hypoport”, so Jakobs weiter. Die Kunden der IWM erhalten demnach weiterhin vollen Support und sollen künftig auch die integrierte Plattform nutzen können, die zusätzliche Kostenvorteile bietet.

Eigenen Angaben zufolge will sichSmart Insurtech durch die Akquisition “eines der letzten größeren Anbieter von Maklersystemen” nach den Übernahmen von NKK, Maklersoftware.com, Innosystems und jüngst den Unternehmen der Volz-Gruppe weitere Entwicklerkapazitäten mit rund 50 hochqualifizierten Mitarbeitern sichern. (jb)

