“Provisionssystem sorgt für flächendeckende Beratung”

Versicherungsvermittler ist aus Sicht des neuen GDV-Präsidenten Wolfgang Weiler ein Job mit Zukunft. Allerdings ändere sich der Beruf, erklärte er im Interview mit dem verbandseigenen Magazin “Positionen”: “Die Digitalisierung und die Regulierung fordern Vermittlerinnen und Vermittler.”

“Sie müssen investieren, in Technik und Weiterbildung, und natürlich müssen sie verstärkt mit Online- und Vergleichsportalen konkurrieren”, so Weiler. Es sei für Unternehmen nicht einfach, neue Vermittler zu gewinnen. Und für neue Vermittler sei es nicht einfach, sich ein langfristig solides Geschäft aufzubauen.

Dabei sei die Ausgangslage gut, meint Weiler: “Die weitaus meisten Kunden vertrauen beim Abschluss auf den Rat eines Vermittlers. Versicherungen sind eben kein kaltes Geschäft, das sich mit Bits und Bytes abhandeln lässt. Bei uns geht es um Partnerschaft. Und das wird auch so bleiben.”

“Viele Menschen brauchen einen Impuls”

Gerade bei Produkten, die beratungsintensiv sind, die selten abgeschlossen werden, die langfristig wirken oder als existenziell empfunden werden, sei persönlicher Kontakt gefragt. “Nur wenige Menschen beschäftigen sich gern mit Versicherungen. Viele andere brauchen dafür einen Impuls. Das Provisionssystem sorgt für diesen Impuls und ermöglicht gute, flächendeckende Beratung für jedermann.”

Natürlich spiele auch der Vertrieb via Web eine Rolle – beim einen mehr, beim anderen weniger. Wichtig sei das Zusammenspiel, so Weiler. “Mancher weiß beim x-ten Wechsel seiner Kfz-Versicherung einfach, was er will und möchte nur beim Thema Rente oder Pflege persönliche Beratung. Ein anderer fragt auch bei der Kfz-Versicherung nach einer Empfehlung.” Das Internet ersetze die Kommunikation zwischen Menschen nicht, sondern verändere sie, mache sie schneller und einfacher. (kb)

Foto: GDV