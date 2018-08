“Die Kundenorientierung ist Kernpfeiler unserer Strategie”

Zum Jahresbeginn hat Jürgen Horstmann die Gesamtleitung von Marketing und Vertrieb aller deutschen Helvetia Gesellschaften übernommen. Cash. sprach mit dem Mitglied der Geschäftsleitung von Helvetia Deutschland über das Geschäftsjahr, die Veränderungen, denen sich der Versicherungsmarkt konfrontiert sieht und die Ziele, die er sich als Vertriebs- und Marketingleiter gesetzt hat. (Teil 1 des großen Interviews)

Wie ist der Start ins Geschäftsjahr 2018 für Ihr Haus verlaufen?

Horstmann: Für 2018 haben wir klare Wachstumsziele und die Geschäftszahlen zeigen uns auf einem guten Weg. Obwohl das Jahr viele Herausforderungen für uns bringt: Die Kapitalmärkte sind weiterhin von einer langanhaltenden Niedrigzinsphase geprägt, was ein bedeutender Faktor für die Lebensversicherungen ist. Damit einher geht die Umstellung auf eigenkapitalschonende Produkte. Eine Stärke von Helvetia ist die langjährige Erfahrung im fondsgebundenen Bereich.

Die nationale und internationale Regulierung wird weiter zunehmen, insbesondere in den Bereichen Corporate Governance, Konsumentenschutz und auch Corporate Responsibility. Mit dem demografischen Wandel verändern sich Kundenstruktur und Kundenerwartungen und die Digitalisierung, die zunehmend die Prozesse und Abläufe beeinflusst, hat Einfluss auf die gesamte Wertschöpfungskette.

Sie sind seit 30 Jahren in der Versicherungsbranche tätig. Beunruhigt Sie als Vertriebs- und Marketingleiter nicht die Dynamik, mit der sich der Versicherungsmarkt derzeit verändert?

Horstmann: Der Versicherungsmarkt ist heute stärker im Wettbewerb denn je. In allen Kanälen, auch online, treten viele Anbieter mit dem Kunden in Kontakt und bieten eine Vielzahl von Produkten und Services im Versicherungs- und Vorsorgebereich an. Es entstehen neue Produktwelten, die Kunden werden anspruchsvoller und wollen flexible, individuelle Lösungen.

Als Reaktion auf diese Herausforderungen rücken wir mit der aktuellen Unternehmensstrategie unsere Kunden noch stärker ins Zentrum und richten unser Handeln noch konsequenter auf ihre Wünsche aus. Diese Ausrichtung kommt durch unsere neue gruppenweite Markenpositionierung unter dem Motto „einfach.klar.helvetia.“ zum Ausdruck: Wir bieten einfache, klare Lösungen und erfüllen Kundenbedürfnisse schnell, unkompliziert und passgenau – individuell und persönlich – auf allen Kanälen.

Welche Bedeutung misst ihr Unternehmen dem Komposit- und Sachversicherungsbereich bei?

Horstmann: Im Privatkunden- und KMU-Geschäft bieten wir eine umfassende Angebotspalette an. Ein Fokus liegt auf wohlhabenden Kunden. Neben der Absicherung privater Sachwerte stehen hier im Mittelpunkt die Liquiditäts- und Vermögensplanung, das Thema Erben & Schenken, die Absicherung von Angehörigen und bei Bedarf auch des eigenen Unternehmens.

Als nachhaltige Versicherung möchten wir auch ein attraktives Produktangebot zur Absicherung umweltfreundlicher Technologien anbieten. Und natürlich werden die veränderten Kundenbedürfnisse rund um Smart Home, Mobilität oder situativer Absicherung bei der Produktentwicklung immer wichtiger.

