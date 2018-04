Gothaer startet digitalen Service für Diabetiker

Kunden der Gothaer Krankenversicherung stehen ab sofort die Angebote von mySugr zur Verfügung. Das Unternehmen bietet den Nutzern per App oder Desktop-Browser ein Diabetes-Management, dessen Kosten die Gothaer Krankenversicherung eigenen Angaben zufolge tarifgemäß erstattet.

Laut Gothaer können Kunden ihre Blutzuckerwerte per Bluetooth kontrollieren und an eine App senden, sie bekommen Teststreifen in unbegrenzter Menge direkt nach Hause geschickt und können auf die Ratschläge des mySugr-Coaches auf dem Smartphone zurückgreifen. In der App werde zur Kontrolle ein digitales Tagebuch mit Insulinrechner zur Verfügung gestellt.

“Patientenorientierte Versorgung”

“Die Zusammenarbeit mit mySugr bietet uns neue Tools im Bereich Gesundheits- und Versorgungsmanagement und gewährleistet eine optimale patientenorientierte Versorgung unserer Versicherten. Smarte Lösungen wie mySugr tragen maßgeblich dazu bei, die Lebensumstände unserer Kunden mit Diabetes deutlich zu verbessern”, so Manuel Mandler, Hauptabteilungsleiter Gesundheit Service Leistung der Gothaer Krankenversicherung. (kb)

Foto: Picture Alliance