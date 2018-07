Haderer leitet Vertrieb und Marketing bei Garanta

Die Nürnberger-Tochter Garanta verstärkt ihre Führungsebene: Dr. Karoline Haderer (42) wurde in den Vorstand der Garanta Versicherungs-AG berufen. Dort ergänzt sie die Führungsebene um Andreas Lauth, Dr. Sebastian Madeja und Fritz Schmidt und ist künftig für die Bereiche Marketing und Vertrieb zuständig.

Haderer nimmt die Vorstandsarbeit ergänzend zur ihren Aufgaben bei der Nürnberger Versicherung wahr. Dort verantwortet sie die Bereiche Kommunikation und Marketing. In ihren Aufgabenbereich fällt unter anderem auch das Thema Onlinemarketing und -vertrieb sowie Customer Experience.

Die gebürtige Österreicherin, die 2015 zur Nürnberger kam, hat in Wien und Buenos Aires Betriebswirtschaft studiert. 2004 promovierte sie an der Karl-Franzens-Universität Graz in Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Über die Wirtschaftsprüfer KPMG und den Energieversorger EnBW kam sie zur HEAG Südhessische Energie/Entega, wo sie bis 2014 das Marketing steuerte. Die Garanta ist eine Tochtergesellschaft der Nürnberger Beteiligungs-AG und der berufsständische Versicherer des deutschen Kraftfahrzeuggewerbes. Das Unternehmen verwaltet rund 630.000 Verträge. Die Prämieneinnahmen im Schaden-und Unfallbereich lagen im vergangenen Jahr bei rund 190 Millionen Euro. (dr)

