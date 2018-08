Hätten Sie es gewusst? Elf Versicherungen, ohne die Profifußball undenkbar wäre

Wenn am 24. August 2018 um 20.30 Uhr Bayern München gegen die TSG Hoffenheim die 56. Bundesliga-Saison eröffnet, dürften hierzulande die Herzen von Millionen Fußballfans höher schlagen. Doch bei allem Spaß am Spiel: Wie alle Fußballklubs im Profigeschäft, kommen beide Erstligisten aber nicht ohne Versicherungen aus. Der GDV zeigt, welche Rolle die Assekuranz im Fußball spielt – und zwar nicht nur als Sponsor von Vereinen und Arenen.

Fußball war bislang ein einfaches Spiel – zumindest aus Sicht des Engländers Gary Lineker. Lineker, der bei der EM 1996 im Halbfinale beim Elfmeterschießen im Wembley-Stadium an Andy Köpke scheiterte, hatte danach gesagt: „22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen“.

Der Satz war legendär und schien ein Dogma. Seit dem blamablen Auftritten der „Schülermannschaft“ – auch ein Zitat von Lineker – hat er seine Weisheit revidiert: “Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Spieler rennen 90 Minuten lang einem Ball hinterher und am Ende gewinnen die Deutschen nicht mehr. Die vorherige Version ist nun Geschichte.”

Bayer Meister? Oder doch Dortmund als neuer Meister der Herzen?

Das blamable Ausscheiden Deutschlands in der Vorrunde hat einmal mehr gezeigt, dass das mit den festen Gewissheiten im Fußball so eine Sache ist: Zwar haben die „Experten“ von Spiegel-Online die Truppe aus München zum Meister gekürt. Doch dürfte die siebte Meisterschaft in Folge für Bayern München trotz des Top-Kaders keineswegs in trockenen Tüchern sein.

Sicher ist dagegen eines: Ohne Versicherungen wäre der Profi-Fußball für den GDV undenkbar. Kein Topverein, kein Profi oder Sponsor kann auf sie verzichten. Sie decken beispielsweise das Risiko von Einnahmeausfällen ab, falls eine schwere Verletzung die Karriere eines Spielers beendet oder der angestrebte sportliche Erfolg ausbleibt.

Oder versichern den Marktwert. So kosten alle Spieler der 18 Bundesligisten laut dem Sportportal Transfermarkt.de rund 3,6 Milliarden Euro. Verständlich, dass die Vereine ihr Humankapital dementsprechend absichern. Die Assekuranz sorgt somit dafür, dass die Bundesliga zumindest wirtschaftlich kein unkalkulierbares Abenteuer ist. Für die Fans darf sie sich dagegen durchaus als unberechenbar erweisen. (dr)

