Ökoworld stärkt Vertriebsteam

Die Ökoworld AG hat einen Leiter für den Privatkundenvertrieb eingestellt. Torsten Müller wird nach Angaben des Unternehmens den vertrieblichen Fokus auf private und betriebliche Altersversorgung legen.

Seit dem 1. Januar 2018 leitet Torsten Müller den Privatkundenvertrieb der Ökoworld AG in Hilden. Ab 2010 war Müller Direktor des Bereichs Private Banking der Volksbank Remscheid Solingen und leitete unter anderem Digitalisierungsprojekte.

Potenzial ausschöpfen

Müller ist Absolvent des Studiums zum Bankbetriebswirt/Bankmanagement. Er ist seit dem Jahr 2014 auch Dozent an der Rheinisch-Westfälischen-Genossenschaftsakademie (RWGA) und lehrt dort zu den Themen Ganzheitliche Vermögensberatung und Investmentfonds.

Alfred Platow, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Ökoworld AG, äußert sich zur Personalie wie folgt: “Das Potenzial in unserem Privatkundenvertrieb konnten wir in den letzten Jahren nicht in Gänze abrufen. Mit Torsten Müller und einem erweiterten Team werden wir auch wieder die ethisch- ökologische Rentenversicherung nach vorne bringen und sehr stark auf die verschiedenen Durchführungswege in der betrieblichen Altersversorgung setzen.”

Foto: Ökoworld