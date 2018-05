Ottonova bringt Angebot für Expatriates

Der digitale Krankenversicher Ottonova erweitert sein Versicherungsangebot um einen Privattarif, der speziell auf die Bedürfnisse ausländischer Erwerbstätiger in Deutschland ausgelegt ist. Der Tarif enthält komplette englischsprachige Kunden-Informationen und bietet ein rund um die Uhr erreichbares internationales Service-Team.

Speziell für Expats hat Ottonova einen leicht verständlichen und leistungsfähigen privaten Krankenversicherungstarif entwickelt, der ab sofort verfügbar ist. Internationale Arbeitnehmer und Selbstständige mit befristetem Aufenthaltstitel sollen vom Premiumschutz einer privaten Krankenversicherung profitieren.

Unterlagen komplett in englischer Sprache

Von der Kundenberatung, über die Vertragsinformationen bis hin zur konkreten Angebotserstellung sind alle Informationen zum neuen Tarif komplett auf Englisch verfügbar. Interessierten steht ein englischsprachiges Support-Team von Beginn an telefonisch oder per Chat mit Rat und Tat zur Seite. Neben der freien Arztwahl und weiteren Premium-Leistungen beinhaltet der Expat-Tarif die digitalen Krankenversicherungs-Services von Ottonova in englischer Sprache: Den rund um die Uhr erreichbaren Concierge-Service, den digitalen Arztbesuch per Videokonsultation sowie die Ottonova App mit ihrer übersichtlichen Patientenchronik (sog. Time-Line) und unkompliziertem Upload von Arztbelegen.

Zusätzlich sind Leistungen aus dem First Class Tarif von Ottonova enthalten:

1-Bett-Zimmer bei Krankenhausaufenthalt

Übernahme von 90 Prozent der Kosten für Zahnersatz

Direkt zum Facharzt

Arztleistungen bis zum fünffachen Gebührensatz

Der neue Tarif kann laut Ottonova von allen Nicht-EU-Bürgern abgeschlossen werden, die mit einem befristeten Aufenthaltstitel bis zu 60 Monate in Deutschland leben und sich privat krankenversichern können. Das heißt, sie sind angestellt und verdienen über 59.400 Euro pro Jahr oder sie sind selbstständig. (fm)