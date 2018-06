Thomas Berg übernimmt Leitung des Gothaer Exklusivvertriebs

Die Gothaer Versicherung beruft Thomas Berg (57) zum 1. Juli 2018 zum neuen Leiter des Exklusivvertriebs. Berg ist seit vielen Jahren für die Gothaer tätig und hat zuletzt das Vertriebsmanagement geleitet. Er ersetzt Michael Nicolai, der schwer erkrankt ist und aus gesundheitlichen Gründen die Funktion vorerst nicht mehr ausüben kann.

„Ich freue mich, dass wir mit Thomas Berg einen so kompetenten und erfahrenen Profi für diese Position gewinnen konnten“, so Oliver Brüß, Vertriebsvorstand der Gothaer.

Thomas Berg bringt laut Brüß langjährige Erfahrung im Vertrieb mit und verfügt zudem über ein umfangreiches Netzwerk im gesamten Konzern. Damit sei er bestens gerüstet, um den Exklusivvertrieb des Kölner Versicherer zusammen mit Steffen Schording, dem Leiter der zentralen Vertriebsfunktionen, auszubauen.

Langjährige Vertriebserfahrung

Thomas Berg blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche zurück. Nach Abschluss seiner Ausbildung zum Versicherungskaufmann bei der Kölnischen Lebensversicherung startete er seine Karriere 1983 bei der Berlin-Kölnischen in der Betriebsorganisation, in der er 1992 eine erste Führungsverantwortung übernahm.

Von 1997 bis 2000 war Berg in verantwortlicher Position bei Asstel, dem damaligen Direktversicherer der Gothaer. Anschließend wurde er zum Abteilungsleiter der Betriebsorganisation im Gothaer Konzern berufen, 2005 erfolgte dann der Wechsel in den Vertrieb als Leiter Vertriebsmanagement.

Michael Nicolai (58) absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann bei der Nordstern und durchlief anschließend verschiedene Stationen im Außendienst. Berufsbegleitend studierte er Betriebswirtschaft und wurde dann 1986 Vorstandsassistent.

1988 wechselte in den Vertrieb der Gothaer, wo er 1990 zum Bezirksdirektor berufen wurde und in den folgenden Jahren immer weitere Verantwortung im regionalen Vertrieb übernahm. Seit 2006 leitete er dann die Ausschließlichkeitsorganisation Süd, 2017 übernahm er die Gesamtleitung des regionalen Exklusivvertriebs der Gothaer.