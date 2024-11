Die besten Basis-Renten – Das sind die Favoriten der VEMA-Makler

Die VEMA führt in regelmäßigen Abständen Makler-Befragungen zur Produktqualität in verschiedenen Sparten durch. Im Rahmen dieser Qualitätsumfragen wurden die Partner der VEMA dieses Mal gebeten, ihre Favoriten im Segment der Basisrenten zu nennen.

Bewertet wurde hierbei die Produktqualität, die Qualität der Antragsbearbeitung sowie die Policierung. Und auch nach den Erfahrungen im Leistungsfall und der Erreichbarkeit wurde gefragt.

Im Segment der klassischen beziehungsweise klassiknahen Tarife konnte sich die Allianz deutlich von ihren Wettbewerbern absetzen. Auf Rang 2 kam die Alte Leipziger, dicht gefolgt vom Volkswohl Bund.

VEMA-Ranking Klassische & klassiknahe Tarife 1. Allianz 36,36 % 2. Alte Leipziger 19,23 % 3. Volkswohl Bund 18,53 % Die Top-3-Anbieter im Vema Ranking für klassische und klassiknahe Basisrenten

Ein anderes Bild bei den fondsgebundenen Tarife. Hier konnte sich die Alte Leipziger gegenüber der Allianz durchsetzen. Auf Rang 3 folgt dann die LV 1871.

VEMA-Ranking Fondsgebundene Tarife 1. Alte Leipziger 15,49 % 2. Allianz 14,68 % 3. LV 1871 10,18 % Die Top-3-Anbieter im VEMA-Ranking für fondsgebundene Basisrenten

Bei den Indexpolicen dominiert hingegen wieder die Allianz. Auf Rang 2 kommt hier die Volkswohl Bund. Der 3. Platz geht in diesem Segment an die Stuttgarter. Generell zeigt ab die Abfrage. Der Marktführer aus Stuttgart gehört in allen drei Segmenten zu den Top-Anbietern bei den VEMA-Maklern.

VEMA-Ranking Indexpolicen 1. Allianz 29,53 % 2. Volkswohl Bund 22,82 % 3. Die Stuttgarter 10,74 % Die Top-3-Anbieter im VEMA-Ranking für Basisrenten-Indexpolicen

Seite 2: Die Top-Ten-Anbieter im Segment „Klassik & Klassiknah“