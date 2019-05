bAV: Informationspflicht des Chefs ausgeweitet

Die Betriebskrankenkassen fordern in ihrem diesjährigen BKK Gesundheitsatlas “Netzwerke(n) für Gesundheit” die Auflösung der Sektorengrenzen im Gesundheitswesen. “Reißt die Mauern in der Realität und in den Köpfen ein!”, sagte Franz Knieps, Vorstand des BKK Dachverbandes, bei der Vorstellung der Publikation am heutigen Dienstag.