Baloise qualifiziert Vertrieb mit DWS Fonds-Diplom

Passend zum Roll-Out der neuen Fondspolice ergänzt die Baloise die Produkteinführung mit einem Schulungsprogramm. Die Qualifizierung soll die Vertriebskompetenz in den Bereichen Investment und fondsgebundener Altersvorsorge erhöhen.

Die Baloise hat gerade erst ihre neue Fonds-Police im Markt präsentiert. Nun bietet der Versicherer über seine Vertriebseinheiten Financial Services und Baloise Vertriebsservice AG als begleitende Unterstützung seinen Vertriebspartnern mit dem DWS Fonds-Diplom eine IDD-konforme online-Qualifizierung an.

Ziel sei es, die Investmentkompetenz und Expertise in fondsgebundener Altersvorsorge bei den Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner zu erhöhen, teilte der Versicherer mit.

«Wir freuen uns sehr, das DWS Fondsdiplom powered by Baloise in Kooperation mit der DWS anbieten zu können. Ich bin mir sicher, dass wir damit nicht nur vorhandene Kenntnisse vertiefen, sondern auch wertvolle Argumente für die fondsgebundene Altersvorsorge vermitteln können» erläutert Maren Meyer, Geschäftsführerin Financial Services.

Das neue Qualifizierungsangebot kommt zeitlich passend zur Markteinführung der neuen Fonds-Police Baloise Best Invest und richtet sich an 34d und 34f Vermittler.