CHARTA AG setzt auf den Covomo-Vergleichsrechner

Der Covomo Versicherungsvergleich aus Frankfurt hat einen weiteren Kooperationspartner gewonnen. Ab sofort befindet sich der digitale Online-Vergleichsrechner auf dem Maklerportal des Düsseldorfer Maklerverbunds CHARTA Börse für Versicherungen AG.

Im Rahmen der neuen Kooperation steht den CHARTA-Partnern die gesamte, im Covomo-Vergleichsrechner integrierte Produkt- und vor allem auch die Dienstleistungspalette zur Verfügung. Das Produktportfolio umfasst neben der Produktperipherie rund um das Thema Reise, weitere Produktbereiche wie zum Beispiel Elektronik-, Cyber-, Tier- und Fahrradversicherung, Moped- und E-Scooter Schilder, Uhren- und Musikinstrumenten-Versicherungen und vieles mehr. Allein im Tierbereich sind 120 Tarife hinterlegt, im Reise-Bereich über 70 Versicherer. Insgesamt gibt es mehr als 1200 Tarife.

Die Nutzung dieser von Covomo aufgebauten, innovativen Technologie von Vergleichsrechner ist für den Makler kostenfrei und versetzt ihn in die Lage „Eco- Produkte“ innerhalb von Minuten, per Mausklick, papier- und unterschriftslos und somit volldigital für seine Kunden abzuschließen. Über digitale Schnittstellen werden Antrags-, Kunden- und sonstige Vertragsdaten sofort an den Versicherer, den CHARTA-Partnern und an die CHARTA Börse für Versicherungen AG übertragen und verarbeitet.

Mit der CHARTA Börse für Versicherungen AG integriert ein weiterer, im Maklerbereich sehr beliebter Maklerverbund den Covomo Vergleichsrechner und schließt so für deren Kooperationspartner eine weitere Lücke mit dem Ziel der umfassenden Kundenbindung – auch im Bereich der „Kleinst- und Spezialprodukte“.

Foto: Shutterstock