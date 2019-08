Jungmakler Award 2019: Die Finalisten stehen fest

Die Finalisten des Jungmakler Awards 2019 stehen fest. Insgesamt haben sich zwölf Makler/innen für die Endrunde am 18.09.2019 in den Räumlichkeiten von Die Haftpflichtkasse qualifiziert.

Die jungen Unternehmer konnten sich in den drei Regio-Castings unter 25 Teilnehmern durchsetzen. Dort mussten sie einer jeweils hochkarätigen Jury ihre Konzepte präsentieren und Fragen beantworten.

Beim Bundescasting treten die Finalisten dann den direkten Vergleich mit den zwölf besten Geschäftskonzepten an. Die Preisverleihung findet am 24.10.2019 im Rahmen der DKM in Dortmund statt

Konrad Schmidt, Geschäftsführer der bbg Betriebsberatungs GmbH und Initiator des Jungmakler Awards, zeigt sich begeistert von den bisherigen Auftritten der Jungmakler: „Neben der tollen Ausbildung, der professionellen Unternehmensführung und den durchdachten Prozessen konnten die zwölf Finalisten die Juroren mit ihrer Leidenschaft für den Maklerberuf überzeugen. Es wird sicherlich eine knappe Entscheidung, wer auf den Podestplätzen des Jungmakler Awards 2019 landen wird.“

Die Titelanwärter 2019

Adelwarth, Benjamin | AV Versicherungsmakler GmbH

Ihan, Ugur | Unternehmerpolice Finanz- und Versicherungsmakler GmbH

Jokisch, Daniel | Reiter&Ross

Kocher, Nicolas | Königswege GmbH

Rogalla, Kay B. | OPTIMA GmbH

Schröder, Ingo | maiwerk Finanzpartner GbR

Tächl, Markus | Kölner Finanzadler e.K.

Tinzmann, Timo | SAF GmbH & Co. KG

Weber, Johannes | 4vestor GmbH

Werner, Henry | immoliebe

Zepf, Franziska | Premius Makler für Versicherungen & Finanzen

Hintergrund

Hinter dem Jungmakler Award steht die Idee, junge Vermittler der Finanz- und Versicherungswirtschaft zu fördern und damit eine qualitativ hochwertige Beratungskultur in Sachen Finanzen und Versicherungen in Deutschland zu erhalten.

Der Wettbewerb wird von 38 Förderern aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft unterstützt.

