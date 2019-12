Neuer Vorstandschef für Ergo Deutschland: Kokkalas folgt auf Kassow

Theodoros Kokkalas (55) wird zum 1. Mai 2020 Nachfolger von Dr. Achim Kassow (53) als Vorstandsvorsitzender der Ergo Deutschland AG. Kokkalas ist seit 2004 als CEO der griechischen Ergo Versicherungsgesellschaft (Ergo Insurance Company S.A.) tätig. Zudem ist Kokkalas seit 2018 Mitglied des Verwaltungsrates der indischen HDFC Ergo.

Der Aufsichtsrat der Munich Re hat Dr. Achim Kassow zum 1. Mai 2020 in den Vorstand des Unternehmens berufen. Kassow übernimmt die Verantwortung für das Vorstandsressort „Asia Pacific and Africa“ sowie für die Zentralbereiche „Central Procurement“ und „Services“. Er gehört dem Konzern seit 2016 an.

Sein Nachfolger Kokkalas arbeitete vor seiner Zeit bei Ergo in verschiedenen Positionen im Versicherungs- und Bankwesen. Sein Studium absolvierte der gebürtige Grieche an den Universitäten in Piräus und Athen, an der INSEAD in Frankreich sowie an der Leibniz Universität in Hannover. Neben seiner Muttersprache Griechisch spricht der 55-Jährige fließend Deutsch und Englisch.

Dr. Markus Rieß, Vorstandsvorsitzender der Ergo Group AG, Vorstandsmitglied der Munich Re und Aufsichtsratsvorsitzender der Ergo Deutschland AG, dankte Kassow für die sehr gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren.

„Er hat das Ergo Strategieprogramm in Deutschland mit Stringenz und Konsequenz umgesetzt und zum Erfolg geführt. Wir sind wieder auf Wachstumskurs und ich beglückwünsche ihn zu seiner Berufung in den Munich Re Vorstand. Ich freue mich zugleich, dass wir mit Theo Kokkalas den richtigen Nachfolger innerhalb der Ergo Group für die anspruchsvolle Aufgabe im Heimatmarkt Deutschland gewinnen konnten.“ (dr)

Foto: Ergo