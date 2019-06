Nürnberger erneut von Fitch für Finanzstärke ausgezeichnet

Der rot-rot-grüne Berliner Senat will einen fünfjährigen Mietenstopp in der Hauptstadt einführen. Die Regierung einigte sich am Dienstag auf entsprechende Eckpunkte, wie Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) nach der Senatssitzung sagte. Der Sturm der Entrüstung ob dieser Maßnahme folgt auf dem Fuße.