ROKOCO GmbH als neue Gesellschafterin des IVFP

Die ROKOCO GmbH ist nun neben den beiden Gründungsgesellschaftern Prof. Dr. Thomas Dommermuth und Prof. Michael Hauer neue Gesellschafterin beim Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP).

„Die ROKOCO GmbH ist genauso wie unser Institut ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen, das mit 30 Aktuaren, Informatikern und Ökonomen zu den Top-Adressen im Bereich des Asset-Liability-Managements in Deutschland zählt und damit eine optimale Ergänzung zu uns darstellt. Wir haben also unseren Traumpartner gefunden, um die Herausforde-rungen der Zukunft insbesondere im Bereich des Ratings und der Tarifvergleiche zu meistern“ so Michael Hauer. Die ROKOCO GmbH hat die Anteile von Frank Nobis übernommen, der die Gesellschaft zum Jahresende verlässt, um sich neuen Herausforderungen zu widmen.

Das erste gemeinsame Projekt wurde schon gestartet und umfasst den Ausbau der IVFP-Tarifvergleichssoftware fairgleichen.net, bei der bisher ein qualitativer Vergleich der Tarife vorhanden ist. Diese wird nun mit der fachlichen Unterstützung von der ROKOCO GmbH um einen quantitativen Vergleich ergänzt, bei dem objektiv vergleichbare Chance/Risiko-Kennzahlen auf der Basis stochastischer Simulationen gemäß den Branchenstandards ausgewiesen werden.

„Für uns ist die enge Verbindung auf Gesellschafterebene mit dem IVFP ein wichtiger strategischer Schritt. Unsere versicherungs- und finanzmathematischen Anwendungen finden künftig Einsatz in Geschäftsprozessen von der Solvenzbilanzierung bis hin zur Produktinformation am Point of Sale. Darüber hinaus verbreitern wir damit unseren Marktzugang im Bereich der bAV-Services. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sehen darin ein enormes Erfolgspotential.“, so der geschäftsführende Gesellschafter Anton Wittl Junior.

Die ROKOCO GmbH mit Sitz in Grünwald, bietet ein breites Spektrum versicherungsmathematischer Modelle zur Implementierung innerhalb der Workflows von Aktuariaten, Controlling-Bereichen oder des Risikomanagements. Ergänzt wird dies durch Expertenbera-tung für Versicherer u.a. in Fragen des Risikomanagements, der Unternehmenssteuerung, des Asset-Liability-Managements sowie der Erstellung von versicherungsmathematischen Bewertungs-Gutachten. Namhafte Erst- und Rückversicherer, Asset-Manager sowie Einrich-tungen der betrieblichen Altersversorgung gehören zum Kundenstamm.