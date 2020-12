Katastrophenjahr 2020: Schäden kosten Versicherer so viel wie selten zuvor

Anzeige

Zum 18. Mal in Folge hat Cash. am 10. Dezember die Financial Advisors Awards verliehen. Ausgezeichnet wurden herausragende Kapitalanlagen in acht Kategorien aus den Sparten Versicherungen, Investmentfonds und Sachwertanlagen. Hier sehen Sie die Gewinner im Überblick und alle Einzelvideos.