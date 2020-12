Stefan Nill im „Board of Directors“ von Assurex Global bestätigt

Assurex Global, das weltweite Netzwerk unabhängiger Makler für die Bereiche gewerbliche und industrielle Versicherung, Risikomanagement und betriebliche Altersvorsorge, hat Stefan Nill für weitere drei Jahre in den "Board of Directors" gewählt.

Mehr als 100 Versicherungsmakler sind Anteilseigner bei Assurex Global und arbeiten in enger Partnerschaft zusammen, um die Betreuung internationaler Kunden zu gewährleisten.

Nill ist geschäftsführender Gesellschafter des unabhängigen und familiengeführten Maklerunternehmens Leue & Nill mit Hauptsitz in Dortmund.

„Seine Wiederwahl als Mitglied des Boards of Directors, in dem er seit 2006 kontinuierlich tätig ist, bestätigt sein Engagement und wie sehr er von den Mitgliedern des Netzwerkes geschätzt wird. Dieses Amt gibt uns die Möglichkeit, an der Weiterentwicklung des Netzwerkes gezielt mitzuwirken“, erklärte Nicole Schroer, Leiterin des Bereichs International bei Leue & Nill.