Unwetter richten Versicherungsschaden von rund 2,5 Milliarden Euro an

Hagel und schwere Unwetter haben in diesem Jahr einen geringeren Versicherungsschaden angerichtet als in den Jahren zuvor. Rund 2,5 Milliarden Euro zahlten die Versicherungen aufgrund von Schäden durch Stürme, Starkregen, Hagel oder andere Wetterereignisse, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Montag mitteilte.