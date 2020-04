“Vienna Calling”: Clark nun auch in Österreich

Der digitale Versicherungsmanager Clark startet in Österreich. Per App oder am Computer können Kunden ihre Verträge ab sofort auch im Nachbarland digital managen und gleichzeitig Beratung erhalten.

Das Unternehmen ist seit 2015 in Deutschland aktiv und hat nach eigenen Angaben mehr als 200.000 Kunden. Trotz Corona-Pandemie sind die Gründer zuversichtlich, dass das Wachstum in Österreich ähnlich schnell gelingen wird wie im Heimatmarkt.

“Wir stehen in diesen Wochen gerade alle vor großen Herausforderungen, aber gerade dort, wo es möglich ist, sollte die Normalität aufrecht erhalten werden. In unserem konkreten Fall ist das möglich und gerade für unsere 200.000 Kunden ist die Online-Beratung ein großer Vorteil”, erklärte Dr. Christopher Oster, Mitgründer und CEO.

“In Deutschland haben wir unser Potenzial in den vergangenen fünf Jahren unter Beweis gestellt und jetzt wollen wir auch in Österreich diese Erfolgsgeschichte weiterschreiben.Unser Ziel ist es langfristig, Kunden europaweit einen einfacheren Zugang zu Versicherungen zu ermöglichen”, so Oster. (kb)

Foto: Clark