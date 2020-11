W&W fasst im Sommer wieder Tritt

Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) hat nach dem herben Gewinnrückgang zu Beginn der Corona-Pandemie im Sommer wieder etwas an Boden gewonnen. In den ersten neun Monaten lag der Überschuss bei rund 170 Millionen Euro und damit 22,5 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Freitag in Stuttgart mitteilte.