Zurich holt neuen IT-Chef

Jens Becker (42) wird zum 1. Januar 2021 neuer Head of IT der Zurich Gruppe Deutschland. Er folgt auf Dorothée Appel, die das Unternehmen Ende September verlassen hat.

Nach beruflichen Stationen im IT-Advisory bei KPMG und innerhalb des Axa-Konzerns war Becker zuletzt Bereichsleiter „IT Transversal Functions“ bei der Axa. In dieser Rolle war er unter anderem für die Softwareentwicklung in verschiedenen Digitalisierungsprojekten verantwortlich.

„Wir freuen uns sehr, mit Jens Becker einen sehr erfahrenen und überaus kompetenten IT-Manager für Zurich gewonnen zu haben. Wir haben bereits den Grundstein für eine moderne digitale Plattform gelegt und in der Transformation und Modernisierung unserer IT große Schritt gemacht. Mit Jens Becker werden wir diesen Kurs konsequent fortsetzen und die Transformation der IT-Systeme und Kultur weiter vorantreiben“, so Horst Nussbaumer, COO der Zurich Gruppe Deutschland.