Alte Leipziger baut Privattarife um und bringt neue Privathaftpflicht

Die neuen Produkte bieten mehr als 30 Leistungsverbesserungen und ergänzende Bausteine und sind nach Aussage des Versicherers auf zeitgemäßen und soliden Versicherungsschutz ausgelegt. Damit sollen die Haftungsrisiken für ertriebspartner äußerst gering bleiben. Die Innovationsklausel, die Vorversicherungsgarantie und die Best-Leistungsgarantie sollen zusätzlich für mehr Beratungssicherheit sorgen.



Eine der wichtigsten Bausteine des neuen Tarif sei der Cyber-Baustein, betont die Alte Leipziger. Der kann für einen geringen Betrag zur Privathaftpflicht ebenso wie zur Hausratversicherung hinzugewählt werden und schützt etwa vor den finanziellen Folgen von Onlinebetrug und Datenklau.

Cyberbaustein und Online-Schutz

In der Privathaftpflicht-Versicherung schützt der Onlineschutz insbesondere vor hohen finanziellen Risiken durch Onlinekommunikation. Zum Beispiel kann es aufgrund des Datenschutzrechts sehr teuer werden, wenn jemand versehentlich Mailadressen „verteilt“, etwa durch einen Mailverteiler. Auch Gruppen in WhatsApp oder anderen Chatclients können zu Risiken führen, zum Beispiel, wenn Kontaktdaten geteilt oder Fotos gepostet werden. Das gilt auch, wenn Kinder oder Jugendliche Fotos und Videos mit Software wie TikTok posten und dabei Bild- oder Urheberrechte verletzen. Dieser Versicherungsschutz sei in der heutigen digitalen Welt unverzichtbar, betont das Unternehmen.

Zudem besteht die Option, die Versicherungssumme auf bis zu 100 Millionen Euro zu erhöhen.

Foto: Alte Leipziger