Alte Leipziger senkt Überschussbeteiligung

US-Immobilienmarkt kommt wieder in Bewegung

Das Tal der Tränen scheint durchschritten. Der Transaktionsmarkt für Gewerbeimmobilien in den USA belebt sich. Davon profitieren die Anleger von TSO. Das Unternehmen mit Sitz in Atlanta (Georgia) bietet seit 2006 auf dem deutschen Markt Finanzanlagen im Bereich der US-Gewerbeimmobilien an. …