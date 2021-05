Concordia: „Das Gesamtergebnis ist erfreulich“

Maßgeblichen Anteil daran hatte erneut die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. Sie steigerte die Beitragseinnahmen im selbst abgeschlossenen Geschäft um 2,8 Prozent auf 604,1 Millionen Euro. Dabei war das Geschäftsjahr 2020 wesentlich durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie beeinflusst.

Während das geplante Beitragswachstum trotz Corona erreicht werden konnte, wurde der Geschäftsverlauf durch eine weit unter den Erwartungen liegende Schadenbelastung bestimmt. Die bilanzielle Schadenquote (brutto) lag mit 57,3 Prozent deutlich unter Vorjahresniveau und unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre.

Aufgrund des Wachstums, einer außergewöhnlich moderaten Schadenentwicklung und stabilen Kosten wurde ein versicherungstechnisches Ergebnis von 47,2 Millionen Euro (Vorjahr: 21,9 Millionen Euro) erzielt. Die Combined Ratio erreichte 89 Prozent.

Nach Unternehmensangaben liegt der Jahresüberschuss liegt mit zwölf Millionen Euro leicht über Plan. Die Kapitalanlagen summierten sich auf einen Bestand von 1,302 Milliarden Euro Euro. Das Eigenkapital konnte abermals ausgebaut werden und erreichte mit 370 Millionen Euro eine Quote von 66,9 Prozent im Verhältnis zu den Beiträgen. Die Solvenzquote liegt mit 376 Prozent weiter über dem Marktdurchschnitt.

Concordia Oeco Leben lässt Federn

In Folge der Corona-Pandemie sanken bei der Concordia Oeco Leben die Beitragseinnahmen leicht um 1,5 Prozent auf 174,4 Millionen Euro. In einem schwierigen Marktumfeld gingen die gebuchten Beiträge im Jahr 2020 insgesamt um 1,5 Prozent auf 174,4 Mio. Euro. Besonders das Einmalbeitraggeschäft verbuchte Rückgänge von rund zehn Prozent. Nach Aussagen des Versicherers ein bewusste Entscheidung. Dagen konnten die laufenden Beiträge in Höhe von 147,5 Millionen Euro mit plus 0,2 Prozent leicht zulegen. Der Jahresüberschuss liegt mit 2,1 Millionen Euro auf Vorjahresniveau.

Die Kapitalanlagen des Lebensversicherers entwickelten sich erfreulich. Der Bestand erhöhte sich von 2.246 Mio. Euro auf 2.388 Mio. Euro. Das Kapitalanlageergebnis lag mit 98,3 Mio. Euro deutlich über dem des Vorjahres. Die Nettoverzinsung steigerte sich auf 4,2 Prozent. Die Solvenzquote liegt mit Übergangsmaßnahme bei 271 Prozent. Ohne Übergangsmaßnahme ist die Quote gegen den Markttrend erfreulich von 131 Prozent auf 139 Prozent angestiegen.

Concordia Kranken mit deutlichem Beitragsanstieg

Mit einem erneut starken Beitragswachstum von 11,9 Prozent auf 75,8 Mio. Euro konnte dagegen die Concordia Krankenversicherung überzeugen.

Entgegen dem Markttrend stieg die Zahl der Vollversicherten um 11,6 Prozent auf 15.491. Auch die Zahl der Zusatzversicherten erhöhte sich. Sie stieg um 4,7 Prozent auf 106.338. Der Jahresüberschuss liegt mit 1,3 Mio. Euro über dem Plan und über dem Vorjahresniveau. Sehr erfreulich entwickelten sich auch die Kapitalanlagen. Ihr Bestand wuchs um 10,3 Mio. Euro auf 405 Mio. Euro. Die Solvenzquote liegt bei erfreulichen 462 Prozent.

„Mit einer attraktiven und umfassenden Produktpalette gehen wir davon aus, dass wir auch im nächsten Jahr ein über dem Wettbewerb liegendes Wachstum erzielen werden. Mit unserer Beitragsrückerstattung von fünf Monatsbeiträgen in der Vollversicherung bereits im ersten kompletten Versicherungsjahr und hohen Investitionen in den Service stärken wir die hohe Kundenzufriedenheit weiter“, so Grale.

„Das Gesamtergebnis des außergewöhnlichen Jahres 2020 ist erfreulich und hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen“, lautete denn auch das Fazit Dr. Stefan Hanekopf, Vorstandsvorsitzender der Concordia Versicherungen, bei der Vorstellung des Geschäftsberichts 2020 auf der Hauptversammlung am 28. Mai 2021 in Hannover.

Ausblick 2021: Corona, Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie und ihren noch nicht abzuschätzenden zukünftigen Auswirkungen erwartet die Concordia Versicherungsgruppe für 2021 ein Beitragswachstum von rund 1,6 Prozent. Auf der Schadenseite ist nach dem schadenarmen Jahr 2020 grundsätzlich mit wieder steigenden Aufwendungen zu rechnen, wobei die ersten Monate des laufenden Jahres noch auf dem Vorjahresniveau liegen.

Neben dem weiteren Ausbau kundenfreundlicher Dienstleistungen liegt ein Schwerpunkt im technischen Fortschritt. Dazu Hanekopf: „Mit Blick auf die Pandemie ist in vielen Bereichen deutlich geworden, welcher Nachholbedarf bei uns im Land in der Digitalisierung besteht“. Unter dem gemeinsamen Motto »Füreinander« baut der Versicherer vor dem Hintergrund eines immer komplexer werdenden Marktumfeldes weiter aus.

Auch beim Thema Nachhaltigkeit will sich die Concordia noch stärker engagieren. Die Nachhaltigkeit der Kapitalanlagen spielt nach Aussage von Finanzvorstand Henning Mettler hierbei eine immer wichtigere Rolle. Die Konzerntochter Concordia Oeco Lebens berücksichtige seit nunmehr 25 Jahren im Rahmen der Kapitalanlage strenge ökologische und soziale Aspekte sowie Kriterien der guten Unternehmensführung, so Mettler. Nun werden die Concordia Versicherungen den UN Principles for Responsible Investment – kurz UN PRI – beitreten.

Neben dem Bereich Nachhaltigkeit werden auch die Themen Digitalisierung und Corona die Zukunft des Unternehmens weiter beschäftigen. Dabei stehen die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Gesundheit stehen im besonderen Fokus. In diesem Zusammenhang werden bereits Regelungen getroffen, wie es nach der Corona-Pandemie weitergeht. Dabei werden alternierende Telearbeit und mobiles Arbeiten die bisher bestehende Homeoffice-Regelungen ablösen. Bei abwechselnden Tätigkeiten von zu Hause und im Unternehmen sollen die wirtschaftlichen, sozialen und betriebsorganisatorischen Erwägungen berücksichtigt werden.