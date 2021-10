Continentale-Studie 2021: Duales Gesundheitssystem überzeugt Versicherte

An dem Nebeneinander aus gesetzlicher und privater Krankenversicherung in Deutschland werden aus der Politik immer wieder deutliche Zweifel geschürt. Anders sehen es die Versicherten. Ob privat oder gesetzlich versichert: Die Zufriedenheit der Bevölkerung mit dem Gesundheitssystem ist so hoch, wie noch nie, wie die aktuelle Continentale-Studie zeigt.