Cogitanda holt Ronan Gerety als Chief Insurance Officer in den Vorstand

Gerety, dessen Karriere auf dem Londoner Lloyd‘s Market und beim Gerling Konzern begann, kommt vom Industrieversicherer Liberty Specialty Markets, wo er seit 2018 als General Manager für Deutschland verantwortlich zeichnete.

Zuvor hatte er unter anderem als einer der Gründungsdirektoren das Europageschäft des Spezialversicherers Catlin aufgebaut. Im Rahmen seiner Tätigkeit dort hat Gerety die Etablierung von 13 Niederlassungen in neun europäischen Ländern unterstützt und den Ausbau der Beziehungen zu europäischen Maklern und die Weiterentwicklung der Versicherungsprodukte bei Catlin vorangetrieben.

Jörg Wälder, Gründer und CEO der Cogitanda Group: „Wir freuen uns sehr, dass wir einen international so erfahrenen Versicherungsmanager wie Ronan Gerety dafür gewinnen konnten, unsere Expansion voranzutreiben und maßgeblich mitzugestalten. Nachdem wir bereits in Deutschland Qualitäts- und Innovationsführer im Management von Cyberrisiken sind, möchten wir Cogitanda nun auch als europäischen Champion in diesem Marktsegment etablieren.”