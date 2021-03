Deutschlands fairste Versicherer: WWK erhält Auszeichnung

Die WWK Versicherungen gehören zu „Deutschlands fairsten Versicherungen“, so das Ergebnis einer vom F.A.Z.-Institut durchgeführten Studie. In Zusammenarbeit mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung wurden im Untersuchungszeitraum vom 1. Januar bis 30. Dezember 2020 rund 9,3 Mio. Nennungen zu etwa 19.000 Unternehmen in den Bereichen Produkt und Service, Kundenzufriedenheit, Nachhaltigkeit, Preis-Leistung und Employer Fairness analysiert.

Thomas Heß, Marketingchef und Organisationsdirektor Partnervertrieb bei der WWK, sagt: „Wir freuen uns über die Auszeichnung des F.A.Z.-Instituts. Sie zeigt eindrucksvoll, dass Unternehmen neben den Wünschen und Ansprüchen der Kunden heute vielfältige Interessen im Blick haben müssen. Für die WWK spielt der faire Umgang mit Kunden, Arbeitnehmern und Vertriebspartnern seit jeher eine dominierende Rolle. Aber auch neue Themen, wie das Angebot von nachhaltigen Finanzprodukten rücken wir zunehmend in den Fokus.“

Die Autoren der Studie betonen bei der Veröffentlichung der Ergebnisse, dass Fairness aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu bewerten ist. Fairness aus Kundensicht bedeutet,dass Konsumenten sich in der Regel fair behandelt fühlen, wenn sie einen kompetenten Kundenservice und hohe Produktqualität zu einem fairen Preis erhalten.

Für Mitarbeiter wiederum geht es primär um die Fairness des Unternehmens als Arbeitgeber. Für andere Interessensgruppen, wie Umweltverbände, geht es insbesondere bei Fairness um Nachhaltigkeit. Hier spielt die Frage eine Rolle, inwiefern soziale, ökonomische und ökologische Verantwortung untrennbar miteinander verbunden sind.

