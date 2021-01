Ergo wird exklusiver Versicherungs-Partner von Miles & More

Die Ergo und Miles & More haben eine strategische Vertriebs- und Marketingkooperation vereinbart. Die Zusammenarbeit startet im März 2021.

Mit der neuen Kooperation wird Ergo Versicherungsgruppe nach eigenen Angaben nun exklusiver Partner von Miles & More im Vertrieb von Versicherungsprodukten über das Prämienprogramm. Miles & More Teilnehmer können ab März Prämienmeilen sammeln. Dies gelte für den Abschluss von Versicherungsprodukten, aber auch bei Beratungsgesprächen, teilte der Versicherer mit.

Flächendeckend würden dann Beratungen vor Ort durch ausgewählte Vertriebspartner durchgeführt. Zudem sei angedacht zu einem späteren Zeitpunkt das Meilensammeln bei Online-Abschluss zu ergänzen.

Leads im Visiers

Jens Parthe, Mitglied des Vorstands der Ergo Beratung und Vertrieb AG und für das Kooperationsmanagement verantwortlich: „Wir sind gezielt auf der Suche nach langfristigen, strategischen Partnerschaften, die es uns ermöglichen, neue Zielgruppen von unseren Produkten zu überzeugen und hochwertige Leads für unseren Vertrieb zu generieren.“ Mit Miles & More habe man einen starken Partner gewonnen, um diese Ambition zu erfüllen und unser Geschäft weiter auszubauen.

Konkret profitiert Ergo durch die neue Zusammenarbeit mit Miles & More vom Zugang zu einer anspruchsvollen Zielgruppe im Premium-Segment. Über gezielte On- und Offline-Kommunikation erhalten die Miles & More Teilnehmer passende, ausgewählte Beratungs- und Produktangebote von Ergo, mit der Möglichkeit, Prämienmeilen zu sammeln.

Für Miles & More bietet die Kooperation im Gegenzug einen Zugang zum großen Vertriebsnetz und den dazugehörigen Online-Abschlussmöglichkeiten des Düsseldorfer Versicherers.

Armin Czapla, Senior Director Financial Services & Innovations bei Miles & More: „Wir entwickeln das Miles & More Programm auch außerhalb der Reisekette stetig und konsequent weiter. Im Bereich Finanzen und Versicherungen ergänzen wir unser Portfolio mit ERGO als spannendem, neuen Partner. Unsere Teilnehmer können sich somit im Versicherungsumfeld professionell aufstellen.“

Foto: Ergo