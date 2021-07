Financial Advisors Awards 2021: Jetzt noch bewerben!

Am 24. September 2021 werden zum 19. Mal die Financial Advisors Awards vergeben, die zu den bedeutendsten Produktauszeichnungen der Finanzdienstleistungsbranche zählen. Die Preisverleihung, die ab diesem Jahr drei zusätzliche Awards in einer neuen Kategorie umfasst, findet anlässlich der Cash.Gala statt. Die Bewerbungsphase ist jetzt gestartet.

Jetzt ist es wieder an der Zeit, Produkte für die Wahl der Besten bei Cash. einzureichen. Die Frist zur Anmeldung der Produkte läuft bis zum 20. August 2021.

Am 24. September werden auf dem Hamburger Süllberg die begehrten Financial Advisors Awards nunmehr zum 19. Mal von Cash. verliehen. In 2021 sind es 11 Kategorien aus den Produktsparten Versicherungen, Investmentfonds, Sachwertanlagen und Digitalisierung, in denen Produkte ausgezeichnet werden. Neu ist in diesem Jahr die Verleihung von 3 Awards im Bereich Nachhaltigkeit.

Die Produktkategorien im Jahr 2021

– Altersvorsorge

– Biometrie

– Private Krankenversicherung (Voll- und Zusatzversicherung)

– Sachversicherung

– Digitale Produkte

– Nachhaltige Versicherungen

– Investmentfonds

– Nachhaltige Investmentfonds

– Sachwertanlagen (AIF)

– Sachwertanlagen/Vermögensanlagen

– Nachhaltige Sachwertanlagen

Aus allen Bewerbungen werden in jeder der 11 Kategorien die fünf besten Produkte nominiert.

Aus diesem Quintett von Gewinnern kürt eine Fachjury den Sieger, der dann im Rahmen der festlichen Cash.Gala prämiert wird. Die Jury setzt sich aus einem Vertreter eines Analysehauses, eines führenden Branchenvertriebs sowie der Cash.-Chefredaktion zusammen. Die Beurteilung der eingereichten Produkte erfolgt nach dem Maßstab besonderer Leistungen in den folgenden Kriterien:

– innovativ

– transparent

– anlegerfreundlich und

– vermittlerorientiert.

Den Rahmen für die Verleihung der Financial Advisors Awards bildet die Cash.Gala – der Jour fixe der Finanzdienstleistungsbranche. Die Bekanntgabe der Sieger und Gewinner wird von den geladenen Gästen in jedem Jahr mit Hochspannung erwartet.

Das einmalige Ambiente des Süllbergs bietet den würdigen Rahmen für die Preisverleihungen. Sternekoch Karlheinz Hauser und ein hochklassiges Entertainmentprogramm sorgen für weitere Highlights am Gala-Abend.