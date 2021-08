Gothaer bündelt Verwaltung von bKV und bAV in einem Portal

Die Gothaer Versicherungen erleichert Firmenkunden und Vermittlern die Administration der betrieblichen Vorsorge. Hierfür bündelt die Gesellschaft die bKV- und bAV-Verwaltung in einem einzigen Portal. Ein Novum im Markt.

Das neue Firmenportal von ePension soll nach Angaben des Kölner Versicherers neue Maßstäbe setzen. Verschiedenste Prozesse könnten schnell und intuitiv in diesem Portal verwaltet werden. Das ermögliche Vermittlern und Firmen eine im Vergleich zur bisherigen Praxis zeitsparende und schlanke Verwaltung von bKV und bAV, heißt in der Mitteilung.

Digitale Prozesse und intuitive Bedienung

Alle wichtigen Geschäftsvorfälle wie Vertragsüberblick, Änderungsmitteilungen oder Vertragsänderungen können unkompliziert und ohne große Rücksprachen oder Papierformulare direkt online im Portal umgesetzt werden. Das reduziert die Bearbeitungszeit der einzelnen Vorgänge.

Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, Zugriffe innerhalb der Firma zu delegieren. Zudem ist der Zugang zum Portal rund um die Uhr möglich. Der intuitive Aufbau erleicherte zudem die Einarbeitung. Hinzu kommt, dass die relevanten Dokumente und Vorgänge in einem digitalen Archiv abgelegt werden und damit jederzeit schnell abrufbar sind.

Keine Kosten für Unternehmen und Vermittler

Kosten entstehen weder für Vermittler noch für Firmenkunden, das Portal wird von der Gothaer gratis zur Verfügung gestellt. Je nach den individuellen Bedürfnissen des Unternehmens kann der Vermittler die Rechte des Arbeitgebers festlegen.

Bereits bestehende Verträge können in das Portal integriert werden, so dass eine einheitliche Verwaltung ermöglicht wird. ePension ist durch den TÜV Süd zertifiziert und bietet in Sachen Datenschutz höchste Sicherheit.

„Als First Mover bieten wir mit ePension eine revolutionär vereinfachte Verwaltung von bKV und bAV an“, freut sich Gothaer Vertriebsvorstand Oliver Brüß über die Einführung des Portals. „Wir setzen hier einen neuen Maßstab sowohl für unsere Vermittler als auch für unsere Firmenkunden.“