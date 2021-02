Frankfurter Fintech: Aus der „Höhle der Löwen“ zu JDC

Vor zwei Jahren hatten Alexander und Benjamin Michel, Gründer und Geschäftsführer von dwins, mit „Finanzguru“ bei der TV-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ (Vox) eine Million Euro und damit das bisher größte Einzelinvestment der Show eingeworben. Investor war Ex-AWD-Chef Carsten Maschmeyer.

Die „Finanzguru“-App, an der auch die Deutsche Bank beteiligt ist, kategorisiert und analysiert anhand der Kontobewegungen der Nutzer die regelmäßigen Ausgaben und Verträge und bietet einen Optimierungsservice etwa für Strom- oder Gasverträge an. In Kürze will „Finanzguru“ seinen mehr als 500.000 Kunden nun auch Versicherungsdienste anbieten. Dazu nutzen die Frankfurter das JDC-eigene Maklerverwaltungsprogramm „iCRM“ und die darin integrierte „API“-Infrastruktur mit derzeit rund 200 Schnittstellen zu Versicherungsunternehmen.