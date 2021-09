Am 17. September lädt der Maklerverbund Germanbroker.net (gBnet) zum 8. gBnet-Partnertag ein. Die Veranstaltung ist aufgrund der anhaltenden Corona-Lage etwas anders strukturiert und findet in den Räumlichkeiten der Stadthalle Hagen statt. Das Unternehmen präsentiert seinen Partnern dort die Themen zentral in einem großen Plenum.