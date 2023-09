Ausbildungsstart 2023: Das sind die Neuen in der Versicherungsbranche!

Im August und September haben etwa eine halbe Millionen junge Menschen in Deutschland eine Ausbildung begonnen – ein Teil von ihnen in der Versicherungsbranche. Cash. stellt die Führungskräfte, Kollegen und Geschäftspartner von morgen in einer Bildergalerie vor.

Im August und September beginnen fast eine halbe Millionen Menschen eine Ausbildung in Deutschland. Immer mehr zeigt sich dabei jedoch auch der Fachkräftemangel: Fast 230.000 Ausbildungsstellen waren im Juli noch unbesetzt. Auch in der Versicherungswirtschaft haben sich in diesem Jahr viele junge Menschen für eine Ausbildung in den verschiedensten Unternehmensbereichen entschieden.

Einige von ihnen – aus ganz unterschiedlichen Abteilungen – stellen sich in unserer Bildergalerie kurz vor. Lesen Sie, warum sie sich für eine Karriere in der Versicherungsbranche entschieden haben und was sie eigentlich mal werden wollten.

Vanessa Schneider (Gothaer)

Vanessa Schneider, Gothaer Foto: Gothaer

Steckbrief

Alter: 23

Ausbildungsberuf: Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen

Abteilung: Gothaer Regionaldirektion Köln

1. Warum hast Du Dich für die Versicherungsbranche entschieden?

Ich habe mich für die Versicherungsbranche entschieden, da ich gerne eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit verschiedenen Karriereoptionen ausüben möchte.

2. Worauf freust du dich am meisten?

Ich freue mich auf einen vielseitigen Arbeitsalltag mit netten Kunden und Kollegen. Außerdem freue ich mich auf eine spannende Zeit während meiner Ausbildung und hoffe, viele neue Menschen kennenzulernen, die mir helfen, mich von meiner besten Seite zu zeigen.

3. Was wolltest du als Kind mal werden?

Mein Berufswunsch als Kind hat sich immer wieder geändert. Vom Popstar über Modedesigner bis hin zur Astronautin war alles dabei.