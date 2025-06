Idealer Zeitpunkt für Sachwertinvestments in Erneuerbare Energien

Je angespannter die Finanzmärkte, desto größer der Wunsch der Anleger, das eigene Vermögen zu stabilisieren. Alternative Investmentfonds wie die AIFs der ÖKORENTA Gruppe spielen dabei eine wichtige Rolle. Sie bieten außerhalb der klassischen Finanzmärkte Zugang zum Thema Erneuerbare Energien und damit eine interessante Diversifikationsmöglichkeit bei gleichzeitig langfristigem Anlagehorizont.

Transformation der Wirtschaft jetzt aktiv mitgestalten

Ein enormer Investitionsstau im Bereich Infrastruktur und Energie lastet seit geraumer Zeit auf der heimischen Wirtschaft. Doch die geplanten milliardenschweren staatlichen Investitionspakete werden bei weitem nicht ausreichen. Zusätzliche Investitionen aus der Privatwirtschaft sind gefragt, um Deutschland zukunftsfähig zu machen. Hier können Alternative Investmentfonds einen notwendigen Beitrag leisten. Sachwertbeteiligungen in ÖKORENTA Fonds bieten Investoren und Anlegern hervorragende Chancen, um an der strukturell geförderten Transformation der Wirtschaft im Bereich der Energieversorgung über Jahre mitzuwirken und davon zu profitieren.

Wind- und Solarinvestments trotzen volatiler Märkte

Dabei ist der Stellenwert der Erneuerbaren Energien bei uns im rohstoffarmen Deutschland für die Versorgungssicherheit so groß wie nie. De facto stammen inzwischen rund 60 % des erzeugten Stroms aus regenerativen Quellen und bis 2030 sollen es mindestens 80 % sein. All das sind hervorragende Rahmenbedingungen, die sich immer mehr Anleger durch eine Beteiligung an ÖKORENTA Fonds zu Nutze machen. Ein besonderer Vorteil dabei: Anders als spekulative Investments, deren Entwicklung zumeist mit der Volatilität der Märkte korrespondiert, sind Wind- und Solarparks produzierende Sachwerte. Sie schaffen realen Mehrwert aus der Erzeugung und dem Verkauf grüner Energie und generieren als Teil der Realwirtschaft regelmäßige Erträge.

Diversifikation: Das Gebot der Stunde

Nicht alles auf eine Karte setzen: Diese Devise ist bei der Geldanlage derzeit wichtiger denn je und diesem Grundsatz folgt die ÖKORENTA Gruppe bereits seit vielen Jahren mit ihren Portfoliofonds. Diese bündeln zahlreiche Beteiligungen an Wind- und Solarparks und sorgen damit nachweislich für eine gute Streuung der Anlegerrisiken. Ihre gute Entwicklung belegt, dass sich das Investmentkonzept der ÖKORENTA als krisenfest und äußerst robust erweist, so auch in den aktuell herausfordernden Zeiten: die Bestandsfonds performen weiterhin zuverlässig.

Vom aktuellen Käufermarkt profitieren

Erfahrene Marktinsider wie die ÖKORENTA Gruppe haben derzeit eine exzellente Auswahl an Wind- und Solarprojekten, denn der seit ca. zwei Jahren beschleunigte Ausbau der Kapazitäten hat das Angebot am Markt deutlich erhöht. Privatanleger können aktuell über eine Beteiligung am Fonds ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 und professionelle Investoren über den ÖKORENTA ÖKOstabil 16 von der günstigen Situation profitieren. Beide AIFs nutzen aktiv den Käufermarkt und treiben bereits während ihrer Platzierung den Portfolioaufbau sehr erfolgreich voran.