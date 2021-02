GDV: Nachfrage nach telefonischer Rechtsberatung steigt in Corona-Monaten um rund 25 Prozent

„Pay how you drive“: Neodigital entwickelt Telematics-as-a-Service

Bereits zur kommenden Wechselsaison wird Neodigital eine eigene Police am deutschen Kfz-Telematikmarkt anbieten. Anderen Versicherungsunternehmen soll das Angebot in Form eines „Telematics-as-a-Service-Modells“ in den nächsten Jahren zur Verfügung gestellt werden.