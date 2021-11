Gothaer zieht sich aus Rumänien zurück

Die Gothaer hat ihr Tochterunternehmen Gothaer Asigurări Reasigurări an die Allianz Allianz-Țiriac Asigurări verkauft und zieht sich aus dem rumänischen Markt zurück. Über den Verkaufspreis machten beide Seiten keine Angaben. Den Fokus will der Kölner Versicherer künftig auf das Kerngeschäft in Deutschland legen.