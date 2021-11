HDI Global übernimmt von Hannover Rück Anteil an HDI Global Specialty

Die HDI Global SE kauft von der Hannover Rück ihren Anteil in Höhe von 49,8 Prozent am Joint Venture HDI Global Specialty SE mit Wirkung zum 31. Dezember 2021 und hält danach 100 Prozent der Anteile. Infolge der Übernahme wird Ralph Beutter (56), CEO der HDI Global Specialty, auch in den Vorstand der HDI Global SE berufen. Zudem wird Claire McDonald (52), derzeitige Niederlassungsleiterin in Großbritannien und Irland, als neues Vorstandsmitglied bestellt. Und Yves Betz verlässt den Konzern.

HDI Global SE baut mit dem Erwerb der Anteile von der Hannover Rück an der HDI Global Specialty SE das Spezialversicherungsgeschäft weiter aus. Zugleich will der Konzern mit der Übernahmen die Komplexität in diesem strategischen Wachstumsfeld reduzieren, um die weitere Entwicklung des Bereichs zu vereinfachen. Seit dem Start des Joint Ventures im Jahr 2019 habe sich das Prämienvolumen der HDI Global Specialty von mehr als eine Milliarde Euro auf 2,5 Milliarden Euro erhöht, betont der Versicherer.

Unveränderte Zuständigkeiten

Die Bestellung von Claire McDonald und Ralph Beutter in den Vorstand der HDI Global SE erfolgt mit Wirkung zum 1. Januar 2022. Claire McDonald wird dann als Chief Underwriting Officer für die Bereiche Sach- und Feuerversicherung, Technische Versicherung, Transportversicherung und HDI Risk Consulting verantwortlich sein. Ralph Beutter wird als CEO der HDI Global Specialty SE im Vorstand der HDI Global SE den Bereich Specialty verantworten.

Gleichzeitig wird sich David Hullin (53), bisher im Vorstand verantwortlich für Sachversicherungen, ab Januar 2022 mit Jens Wohlthat gemeinsam um die internationalen Märkte kümmern. Dr. Mukadder Erdönmez wird zusätzlich zu Haftpflicht- und Cyberversicherungen auch die Verantwortung für das KFZ-Flottengeschäft übernehmen.

Claire McDonald leitet derzeit als Managing Director die Niederlassung der HDI Global SE in Großbritannien und Irland sehr erfolgreich. Unter anderem steuerte sie die Niederlassung durch den Brexit und hat den Umbau und die Sanierung des lokalen Portfolios erfolgreich umgesetzt. Zuvor arbeitete sie dreißig Jahre in der Allianz Gruppe, zuletzt als Global Head of Operations beim Industrieversicherer Allianz Global Corporate Specialty SE.

Ralph Beutter hat langjährige Erfahrung im Industrieversicherungs- sowie im Rückversicherungsgeschäft. Seit 1987 arbeitet er als Underwriter in der Talanx Gruppe, ab 1994 in verschiedenen Führungsfunktionen bei der Hannover Rück. 2015 wurde er zum CEO der Inter Hannover (International Insurance Company of Hannover SE) berufen, seit 2019 ist er CEO der HDI Global Specialty SE.

Yves Betz, derzeit zuständig für die Regionen Europa (ohne Deutschland), Nord- und Südamerika sowie für den Bereich Marketing Global, verlässt das Unternehmen aus persönlichen Gründen, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen.

Strategische Positionierung

Die Hannover Rück unterstreicht mit dieser Vereinbarung ihre strategische Positionierung als reiner Rückversicherer. Zudem wird durch die Transaktion bisher gebundenes Risikokapital frei, das künftig für Wachstum im Kerngeschäft zur Verfügung steht.

„Mit der Übernahme der verbleibenden Anteile nähern wir uns einen weiteren Schritt unserem Ziel, einen der profitabelsten und besten Spezialversicherer auf dem Weltmarkt zu formen“, sagt Dr. Edgar Puls, Vorstandsmitglied der Talanx Gruppe und CEO der HDI Global SE. „Als alleiniger Gesellschafter der HDI Global Specialty könne man in Zukunft noch einfacher und schneller als bisher die Chancen auf diesem vielversprechenden Markt ergreifen und bei möglichen M&A-Projekten sehr flexibel entscheiden und handeln.

„Der Rückversicherungsmarkt ist weiterhin von verbesserten Preisen und Konditionen geprägt. Mit dem Verkauf unseres Anteils setzen wir Kapital für profitables Wachstum in unserem Kerngeschäft frei“, sagt Jean-Jacques Henchoz, Vorstandsvorsitzender der Hannover Rück und Vorstandsmitglied der Talanx Gruppe. „Wir stehen der HDI Global Specialty im Rahmen unserer Kooperationsvereinbarung unverändert mit unserer Expertise als langfristiger Rückversicherungspartner zur Seite und werden somit auch weiterhin am Wachstum des Geschäfts durch die Beteiligung am Rückversicherungsprogramm wesentlich teilhaben.“

HDI Global Specialty SE zeichnet Agentur- und Spezialerstversicherungsgeschäft unter anderem in den Sparten Vermögensschadenhaftpflicht, Organhaftpflicht, Rechtsschutz, Sport und Unterhaltung, Luftfahrt, Offshore Energy und Tierversicherung.

Die als Gemeinschaftsunternehmen von Hannover Rück und HDI Global SE 2019 gegründete HDI Global Specialty erwirtschaftet derzeit rund 2,5 Mrd. EUR Prämien und soll bis 2025 ein Prämienvolumen von 3,7 Mrd. EUR erzielen. Ab 1. Januar 2022 ist die HDI Global Specialty eine 100-prozentige Tochter der HDI Global SE.

Leitung der Niederlassung Großbrittanien und Irland wird neu besetzt

Der Vorstand der HDI Global SE besteht ab 1. Januar 2022 aus folgenden Personen: Dr. Edgar Puls (CEO), Ralph Beutter (Specialty), Dr. Mukadder Erdönmez (Haftpflicht- und Cyberversicherungen, Kfz-Flottenversicherung), Dr. Christian Hermelingmeier (CFO), David Hullin, (Regionen Europa (ohne Deutschland) sowie Nord- und Südamerika), Dr. Thomas Kuhnt (COO, IT und Gruppen-Unfallversicherung), Andreas Luberichs (Region Deutschland), Claire McDonald, (Feuerversicherung, Technische Versicherungen, Transportversicherung, HDI Risk Consulting) sowie Jens Wohlthat (Asien, Afrika, Mittlerer Osten, Russland).

Hinsichtlich der Leitung der HDI-Niederlassung für Großbritannien und Irland folgen zu gegebener Zeit weitere Informationen. Bis dahin wird die Niederlassung weiter von Claire McDonald geleitet.