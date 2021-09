Ihr Partner für den Vertrieb von Cyber-Versicherungen

Das Cybergeschäft wird zunehmend anspruchsvoller und erfordert den Zugang zu einer breiteren Auswahl von Risikoträgern, um jedem Kunden die passende Cyber-Versicherung anbieten zu können. Als Spezialist für das Cyber-Geschäft ermöglicht CyberDirekt Ihnen nicht nur den 100% digitalen Abschluss einer Cyber-Versicherung aus einem Portfolio aus über 15 Anbietern und 32 Tarifen, sondern bietet Vermittlern Zugang zu einem umfangreichen Angebot effektiver Dienstleistungen. Hierzu gehören z.B. Gesprächsleitfäden, Erklärvideos sowie kostenlose Phishingtests, gebündelt in einem übersichtlich gestalteten und intuitiv zu bedienenden Maklerportal.

Die Beratungssoftware „Cyber-Easy“ ermöglicht in wenigen, klar definierten Schritten die Kunden zum Thema Cyber-Sicherheit umfassend zu beraten. Mit Hilfe von einfach formulierten Fragen lassen sich potenzielle Risiken ableiten und die individuelle Kundensituation analysieren.

Anschließend lässt sich in einem vollständig digitalen Antrags- und Abschlussprozess ein passendes Angebot zur Cyber-Versicherung in nur wenigen Minuten erstellen und abschließen. Für Unternehmen mit bis zu 50 Millionen Euro Jahresumsatz wird eine sofortige Quotierung für bis zu 7,5 Millionen Euro Versicherungssumme angeboten. Auf diesem Wege erhalten Ihre Kunden sofort einen transparenten Überblick über die Prämien der verschiedenen Anbieter.

Kern des Prozesses ist ein umfassender Marktvergleich mit über 40 Tarifmerkmalen. Gleichzeitig kann über die interaktive An- und Abwahl optionaler Bausteine der jeweils individuell passende Tarif zusammengestellt werden. Zusätzlich können Vermittler über die Antragsstrecke individuell passende Angebote vorbereiten und diese im Anschluss mit nur wenigen Mausklicks per Mail versenden. Die VVG-konformen Angebote sind so konzipiert, dass den Kunden alle nötigen Informationen vorliegen und direkt abgeschlossen werden kann. Aus dem Angebot wird ein Antrag und bei Abschluss erhalten Vermittler und Versicherungsnehmer umgehend ein automatisch generiertes Beratungsprotokoll mit allen relevanten Informationen des Beratungs- und Abschlussprozesses.

Als wichtige Zusatzleistungen stehen jedem Versicherungsnehmer, unabhängig von der Wahl des Versicherers, digitale Präventionsmaßnahmen unbegrenzt kostenfrei zur Verfügung. Die Angestellten können mit Hilfe der Mitarbeitertrainings zu allen wichtigen Inhalten rund um das Thema Cyber-Sicherheit geschult werden. Zudem können weitere Phishingtests durchgeführt und die Ergebnisse über das CyberDirekt Kundenportal direkt abgerufen werden. Diese IT-Sicherheitstrainings tragen aktiv zur Schadensprävention bei und bieten einen echten Mehrwert, den Kooperationspartner von CyberDirekt Ihren Kunden exklusiv zur Verfügung stellen können.

Das Serviceangebot von CyberDirekt umfasst neben den umfangreichen digitalen Möglichkeiten auch die persönliche Unterstützung der Vertriebspartner. So steht das Team den Vermittlern bei allen Fragen zur Cyberversicherung zur Verfügung, schult individuell und kümmert sich um passende Quotierungen bei den Versicherern für Risiken außerhalb der Antragsmodelle.

CyberDirekt ist ein kompetenter und serviceorientierter Partner der Versicherungsvermittler und unterstützt im Vertrieb der Cyber-Versicherung vollumfänglich.