Innovation Group und Wintec Autoglas bündeln Versicherungsvertrieb

Geleitet wird die neue Einheit, die unter dem Dach der Innovation Group firmiert, von Markus Buchcik. Der Versicherungskaufmann hatte zuvor zehn Jahre den Vertrieb der Wintec Autoglas geführt.

Markus Buchcik wird als Head of Sales & Development Insurance mit seinem Team zur Innovation Group wechseln und hier das Sales-Team für die Bereiche Innovation Group Motor, Wintec Autoglas und die weitere Tochtergesellschaft Regu24 leiten und strategisch weiterentwickeln.

Markus Buchcik

Die Bereiche Key Account und Inside-Sales stehen weiterhin im Verantwortungsbereich von Sascha Zoldos. Beide berichten an Jörg Hänsel, Vorstand Vertrieb bei der Innovation Group.

Die Innovation Group ist der größte unabhängige Schadenmanager für Kfz-Schäden in Deutschland und weltweit in 6 weiteren Ländern aktiv. Innovation Group steuert in Deutschland Kfz-Schäden für etwa ein Drittel des Marktes und agiert damit an der Schnittstelle von Kunde, Werkstatt und Versicherung. Jedes Jahr bearbeitet das Unternehmen hunderttausende Schäden für Kfz- und Gebäudeversicherer.