Lockdown als Versicherungsfall – OLG gibt Heidelberger Hotel recht

Wolkenbrüche, Gewitterstürme und Tennisball-große Hagelklumpen – die Wetterkapriolen lassen die Schäden an Häusern und Autos in die Höhe schnellen. Der SV Sparkassen Versicherung wurden bereits 15.000 Schäden gemeldet. Aber was ist ein Fall für die Verssicherung und was nicht?