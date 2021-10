Mit dem Stromer wird’s billiger: HDI präsentiert neuen Kfz-Tarif für E-Autos

Die Elektromobililität gewinnt an Fahrt, die Branche reagiert. Nun hat HDI mit Fokus auf Elektro- und Hybridfahrzeuge einen neuen Kfz-Tarif aufgelegt. Für reine Elektrofahrzeuge gewährt der Versicherer jetzt rund 25 Prozent Nachlass gegenüber vergleichbaren Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Außerdem sind E-Auto-typische Schäden jetzt kostenfrei in den „normalen“ Versicherungsschutz eingeschlossen; sie müssen also nicht mehr separat hinzugewählt werden.

„Die Integration von Leistungen für E-Autos in den Versicherungsschutz ist ein wichtiges Argument. Denn ein beschädigter Akku oder die entwendete mobile Ladestation können für Besitzer von Elektro- oder Hybridfahrzeugen ins Geld gehen“, sagt Herbert Rogenhofer, Vorstandsvorsitzender der HDI Versicherung AG. Mindestens 1.000 Euro sind für einen neuen mobilen Lader auf den Tisch zu legen und bis zu 20.000 Euro werden für den Austausch einer defekten Antriebsbatterie fällig.

Auch können Marder bei Fahrzeugen mit Elektroantrieb deutlich größere Schäden anrichten als bei Kfz mit Verbrennungsmotor. Denn bei Beschädigungen der Starkstromleitungen müssen hier die kompletten Stränge ausgetauscht werden. Bis 20.000 Euro sind daher bei HDI die Schäden am Fahrzeug durch Tierbiss oder Kurzschluss einschließlich der Folgeschäden für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge mitversichert.

Geringere Schadenfrequenz bei E-Autos erwartet

Zwar sind die durchschnittlichen Reparaturkosten pro Schadenfall bei Elektro-Kfz höher als bei konventionellen Verbrennern. „Unabhängig davon vertreten wir aber die Auffassung, dass es sich bei Fahrern von Elektrofahrzeugen zumeist um nachhaltig orientierte Fahrer handelt, die auch vorausschauender fahren. Dadurch erwarten wir bei diesen eine geringere Schadenfrequenz“, erklärt Rogenhofer.

Auch unabhängig von der E-Komponente hat HDI den neuen Tarif preisgesenkt und angepasst. So greift jetzt zum Beispiel für Pkw-Neufahrzeuge die Neupreisentschädigung und für Gebrauchtwagen die Kaufpreisentschädigung bei Totalschaden oder Diebstahl – je nach Produktlinie für 12 oder 36 Monate.

Nachträglich eingebaute Sonderausstattung ist bis 25.000 Euro beitragsfrei mitversichert. Außerdem bietet der Versicherer mit einem Werkstatt-Service unter anderem einen kostenlosen Hol- und Bringservice und die Instandsetzung ausschließlich mit Originalersatzteilen. Wird der Servicebaustein in den Tarif miteingeschlossen, gibt es dafür Rabatte bei der Versicherungsprämie in der Kaskoversicherung.